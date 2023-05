Mehrere Brände in MV: Hoher Sachschaden und ein Schwerverletzter Stand: 20.05.2023 07:10 Uhr In der Nacht zum Sonnabend hat es drei größere Brände in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Dabei wurde ein 68-jähriger Mieter lebensgefährlich verletzt. Bei den Feuern entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt 850.000 Euro.

Bei einem Brand in einem Haus in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war ersten Ermittlungen zufolge in der Küche seiner Wohnung im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen dann auf die komplette Wohnung über.

Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den 68-Jährigen ins Freie. Danach wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Feuer entstand ein geschätzter Schaden von mindestens 200.000 Euro. Ob die Wohnungen in den oberen Etagen des Hauses weiterhin bewohnbar sind, müsse ein Gutachter abschließend klären, so die Polizei. Die Brandursache war zunächst unklar.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Gegen Mitternacht kam es zu einem Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Ludwigslust. Das Feuer erfasste auch den benachbarten Dachstuhl. Durch die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. 27 Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht und in der Turnhalle der Berufsschule Ludwigslust zwischenzeitlich untergebracht.

Die zwei Männer, die den Brand zuerst bemerkt hatten, erlitten eine leichte Rauchvergiftung, als sie Anwohner warnten. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Ludwigslust, Techentin, Grabow, Neustadt-Glewe, Hornkaten, Groß Laasch, Kummer, Hagenow waren mit insgesamt 94 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Der Schaden am Gebäude wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gefahr von Unterspülungen

Durch den Brand wurden mehrere Versorgungsleitungen des Wohnhauses beschädigt und es kam zu Rohrbrüchen. "Die Stadtwerke haben die Leitung vom Netz genommen, damit kein weiteres Wasser austritt", sagte eine Polizeisprecherin. Es bestehe aber weiterhin die Gefahr von Unterspülungen in dem betroffenen Bereich.

Hotel mit 150 Gäste evakuiert

Ein Feuer in einem Luxus-Resort der Hotelkette Van der Valk im Landkreis Rostock hat einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer hatte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte so weit ausgebreitet, dass das Haupthaus der Hotelanlage in Dobbin-Linstow evakuiert und 150 Gäste in Sicherheit gebracht werden mussten. Bei dem Brand wurden ein Imbiss und ein angrenzendes Bekleidungsgeschäft beschädigt. Nachdem das Feuer gelöscht und die Räume gelüftet wurden, konnten die Gäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

