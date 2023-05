250.000 Euro Schaden durch Brand in Schweriner Holzwerkstatt Stand: 26.05.2023 08:32 Uhr Am frühen Freitagmorgen ist ein Brand in einer Holzwerkstatt in der Schweriner Werderstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Laut Feuerwehr wurde der Brand kurz vor 4 Uhr gemeldet. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr konnten den Brand auf einem Hinterhof in der Werderstraße inzwischen löschen. Der Polizei zufolge wurde niemand verletzt, alle Anwohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Sie wurden aber aufgefordert, wegen der Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten. In der Tischlerei soll sich zur Brandzeit niemand aufgehalten haben.

Vollsperrung aufgehoben

Die Werderstraße musste wegen des Einsatzes im Abschnitt zwischen Knaudtstraße und Hospitalstraße voll gesperrt werden. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren wurde die Straße wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der entstandene Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

