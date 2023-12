Proteste in MV: Mahnfeuer gegen Kürzungen in Landwirtschaft Stand: 22.12.2023 11:09 Uhr Landwirte setzen heute in Mecklenburg-Vorpommern ihre Proteste der vergangenen Tage fort. Sie fordern die Rücknahme von Kürzungen in ihrem Beruf. Laut Bauernverband sind am Nachmittag Aktionen im ganzen Land geplant.

Landwirte haben in Mecklenburg-Vorpommern heute Nachmittag mehrere Aktionen geplant, um gegen Sparmaßnahmen zu protestieren. Nachdem die Bundesregierung in der vergangenen Woche beschlossen hat, mehrere Subventionen für die Landwirtschaft zu streichen, demonstrieren Landwirte seit Tagen bundesweit.

Mahnwachen und Lichterfahrten

In Mecklenburg-Vorpommern soll es heute an zahlreichen Orten Mahnwachen, Lichterfahrten und Mahnfeuer geben, etwa im Raum Ludwigslust, rund um Wismar, in Altentreptow, Utzedel und Vipperow, Loitz, Jarmen sowie an der B194 bei Demmin. Wie viele Landwirte insgesamt teilnehmen werden, konnte eine Verbandssprecherin nicht sagen. Die Bauern fordern von der Bundesregierung, dass die Vergünstigung bei Agrar-Diesel erhalten bleibt - und auch die weitere Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Noch größere Proteste sind dem Bauernverband zufolge im kommenden Jahr - ab dem 8. Januar - geplant.

Traktor-Demo in Bad Doberan

Bereits am Donnerstag haben Landwirte aus der Region in Bad Doberan mit rund 100 Traktoren gegen die angekündigten Sparmaßnahmen der Bundesregierung demonstriert. In einem Korso fuhren sie von Reddelich nach Doberan und brachten den Feierabendverkehr kurzzeitig zum Erliegen.

Zentrale Proteste in Berlin

Am Montag hatten sich 400 Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern an einer zentralen Protestaktion der deutschen Bauern in Berlin beteiligt. Ein Großteil war mit Bussen angereist. Der Landesbauernverband zählte in Berlin rund 100 Traktoren aus dem Nordosten. Bundeslandwirtschaftminister Cem Özdemir (Grüne) wurde von den demonstrierenden Landwirten in Berlin mit Pfiffen und Buh-Rufen empfangen. Özdemir sagte, er könne die Wut der Bauern verstehen. Er halte nichts von den Streichungen der Agrar-Diesel-Subventionen. Er wolle sich für eine Rücknahme der Pläne einsetzen, so Özdemir.

