Polizei schnappt erneut Fahrraddiebe auf Usedom Stand: 28.07.2023 06:30 Uhr Die Polizei auf Usedom hat in dieser Woche bereits vier Fahrraddiebe geschnappt. Zwei junge Polen sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Auf Usedom sind der Polizei erneut Fahrraddiebe auf frischer Tat ins Netz gegangen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Beamte einen 17 und einen 24-Jährigen mit gestohlenen Rädern gestellt, teilte die Polizei mit. Zuvor hätten sie die beiden länger beobachtet. Die Beamten griffen ein, als das Duo in Richtung polnischer Grenze fahren wollte. Laut Polizei ist es schon der dritte Zugriff auf Usedom in dieser Woche.

Hochburg von Fahrrad- und E-Bike-Dieben

Bereits am Mittwoch ertappten die Beamten auf dem Campingplatz in Ückeritz zwei Männer beim Fahrradklauen. Einer konnte fliehen, ein 31-jähriger Pole wurde gefasst. Nur kurze Zeit später stoppte die Polizei in Ahlbeck ein Auto mit Anhänger, darauf befanden sich Fahrräder im Wert von mehr als 20.000 Euro. Gegen einen 21-jährigen Polen wurde Haftbefehl erlassen. Die Insel gilt als Hochburg beim Diebstahl von Elektrorädern.

Fahrradcodierung: Seebrücke Zingst am 29. Juli

Am Samstag findet an der Seebrücke Zingst die nächste kostenlose Fahrradcodierung statt. Der Code dient dazu, Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dieser kann potenzielle Diebe abschrecken, erschwert die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht ein Fahrradcode eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden wurde.

