Ordnungsamt lehnt Katzen ab: Tierschützer verklagen Pasewalk Stand: 26.03.2024 06:06 Uhr Katzenschützer in Vorpommern haben die Stadt Pasewalk verklagt, weil das Ordnungsamt keine Fundkatzen angenommen habe. Das Verwaltungsgericht Greifswald muss diesen Fall nun klären.

Das Verwaltungsgericht in Greifswald steht vor einem tierischen Fall: Es geht um die Annahme von Fundkatzen in der Stadt Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Der Verein Katzenschutz Pasewalk wirft dem Ordnungsamt der Stadt vor, die Annahme von Fundkatzen wiederholt verweigert zu haben. Dabei sei dies gesetzlich vorgeschrieben, so die Vereinsvorsitzende, Julia Brandt, gegenüber NDR 1 Radio MV.

Immer mehr streunende Katzen

Brandt zufolge sind streunende Katzen ein zunehmendes Problem in der Region. So soll es allein in Pasewalk im vergangenen Jahr etwa 200 Fundtiere gegeben haben. Die Versorgung der Vierbeiner ist im Land gesetzlich im Sinne des Tierschutzes geregelt, um Population und Krankheiten der Katzen kontrollieren zu können. Wie der Bürgermeister von Pasewalk, Danny Rodewald (parteilos), dem NDR auf Anfrage mitteilte, gebe es aus Sicht der Stadt kein Problem. Die Vorsitzende des Tierschutzbundes von MV, Margret Kuhlmann, erklärte, dass viele Kommunen nur Geld für die Versorgung und Kastration der Tiere sparen wollten. Im Falle einer Verurteilung droht der Stadt eine Strafe von mehreren tausend Euro.

