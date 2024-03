Känguru in der Region Sternberg ausgebüxt Stand: 20.03.2024 15:49 Uhr In der Gegend um Sternberg ist ein Känguru ausgebüxt. Es wieder einzufangen, gelingt schon länger nicht. Zuletzt wurde es am Montag gesichtet.

Ein im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausgebüxtes Känguru wird seit Anfang des Jahres gesucht. Das Tier sei in der Silvesternacht aus einem Gehege in Sternberg entflohen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Eigentümer habe bereits mehrmals versucht, das Tier wieder einzufangen, was sich jedoch als schwierig erweise.

Polizei schon zweimal im Einsatz

Zuletzt sei das Tier am Montag zwischen den Orten Sülten und Sagsdorf an einer Straße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizisten war das Tier den Angaben zufolge bereits wieder geflohen. Die Polizei sei nach Sichtungen bereits zweimal zum Einsatz gekommen. Das Beuteltier sei aber ungefährlich. Wer es sieht, möge sich bei der Polizei in Sternberg melden.

Sommer 2023: Albino-Känguru im Kreis Rostock unterwegs

Erst im vergangenen Sommer war im Landkreis Rostock ein Albino-Känguru ausgebüxt. Nach einem eintägigen Ausflug durch den Ort Rethwisch fand das weiße Tier mit den roten Augen namens Berry mithilfe von Dorfbewohnern den Weg zurück auf den heimischen Hof.

