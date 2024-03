Aufregung in Stralsund: Frei laufender Wolf gesichtet Stand: 22.03.2024 14:14 Uhr Ein offenbar frei laufender Wolf sorgt in Stralsund für Aufregung. Ein junge Frau hatte das Tier Donnerstagnacht in der Nähe des Zoos fotografiert.

Nach Angaben der Frau, war der Wolf kurz vor ihrem Auto über die Straße gelaufen. Das Tier verschwand dann weiter Richtung Zoo und dann in einer Kleingartenanlage. Wie die Frau dem NDR weiter mitteilte, hat sie auch die Polizei informiert, doch die hat sich laut ihrer Aussage für den Fall nicht sonderlich interessiert.

Zoo Stralsund: "Handelt sich um Wolf"

Auf Anfrage des NDR nach einer Einschätzung des Bildes, teilte der Zoo Stralsund mit, dass es sich tatsächlich um einen mitteleuropäischen Wolf handelt, der hier fotografiert wurde. Weiter heißt es: "Derartige Beobachtungen sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Die Wölfe sind in etlichen Regionen fest etabliert und gerade im Frühjahr sind einzelne Wölfe auf der Suche nach unbesetzten Revieren. Da die Wölfe sich auch problemlos an eine urbane Umgebung anpassen können, werden perspektivisch auch Wolfssichtungen in Dörfern und Städten zunehmen."

Bemerkenswert, jedoch nicht ungewöhnlich

Nach Ansicht des Zoos ist es bemerkenswert, aber nicht ungewöhnlich, dass der Wolf Stralsund passiert. So habe es bereits im Jahr 2020 einen dokumentierten Durchzug gegeben. Es gebe Wölfe, die mehr als 1.000 Kilometer wandern, so ein Zoosprecher weiter.

Kein entlaufenes Tier aus dem Zoo

Gleichzeitig wies der Zoo auf seiner Facebookseite daraufhin hin, dass das Wolfsrudel in der Anlage vollzählig und keines der Tiere ausgebrochen sei. Außerdem halte der Zoo Polarwölfe und die seien - im Gegensatz zu dem Tier auf dem Foto - weiß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.03.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald