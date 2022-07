OB-Wahl Rostock: Woitendorf gibt SPD einen Korb Stand: 28.07.2022 14:45 Uhr Wen stellt die Regierungspartei SPD für die Oberbürgermeisterwahl in der größten Stadt des Landes auf? Die Frage ist seit dem Abgang des bisherigen Amtsinhabers Claus Ruhe Madsen (parteilos) offen. Eine Findungskommission sucht geeignete Kandidaten. Die SPD, die das Land bald ein Vierteljahrhundet regiert, will den anderen Parteien in Rostock nicht kampflos das Feld überlassen. Ein möglicher Bewerber hat den Sozialdemokraten nach Informationen vom NDR jetzt aber eine Absage erteilt.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf (parteilos), lehnt eine Kandidatur bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Rostock ab. Woitendorf galt offenbar als Favorit der SPD-Landesvorsitzenden, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Es gab entsprechende Vier-Augen-Gespräche. Auch der SPD-Kreisvorsitzende in Rostock, der Landtagsabgeordnete Rainer Albrecht, warb um den 46-Jährigen Tourismusmanager - vergeblich.

SPD gibt Kandidaten bekannt

Woitendorf ist seit einem Monat Tourismusbeauftragter des Landes. Er hat offenbar vor, weiter in der Branche zu arbeiten und nicht für die Sozialdemokraten in die Kommunalpolitik zu wechseln. Auf Anfrage des NDR wollte sich der parteilose Woitendorf nicht äußern. Die SPD in Rostock will am Abend ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl am 13. November benennen. Im Gespräch sind der Landtagsabgeordnete Ralf Mucha, die Bundestagsabgeordnete Katrin Zschau und die Staatssekretärin im Landeswirtschaftsministerium, Ines Jesse.

SPD weniger erfolgreich in der Hansestadt

Bei der Landtagswahl im vergangenen September hat die SPD mit Rückenwind aus Land und Bund alle vier Rostocker Wahlkreise direkt gewonnen. Kommunalpolitisch herrscht für die Regierungspartei in Rostock eher Flaute. Gerade einmal 14,4 Prozent holten die Sozialdemokraten bei der Bürgerschaftswahl 2019. Sie landeten damit hinter den Linken, den Grünen und der CDU auf Platz vier. Auch bei den Oberbürgermeisterwahlen der vergangenen Jahren holten sie keinen Stich. Seit dem Rücktritt von Oberbürgermeister Arno Pöker (SPD) vor fast 20 Jahren haben die Sozialdemokraten in der Wirtschaftsmetropole eher wenig zu melden.

