OB-Wahl Rostock: Kröger und Ebert beim Talk zur Stichwahl Stand: 20.11.2022 15:46 Uhr Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die beiden Kandidierenden Eva-Maria Kröger (Die Linke) und Michael Ebert (parteilos, unterstützt von CDU, FDP, UFR) stellen sich vor der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in der Hansestadt Rostock noch einmal den Fragen der Rostockerinnen und Rostocker.

Der Stichwahl-Talk am Montag um 16.30 Uhr, mit den beiden finalen Kandidaten Eva-Maria Kröger und Michael Ebert, wird gemeinsam veranstaltet vom NDR MV und der Zeitung "Norddeutsche Neueste Nachrichten" (NNN). Kröger und Ebert stellen sich den Themen und Fragen, die den Rostockerinnen und Rostockern unter den Nägeln brennen.

Wofür stehen Ebert und Kröger?

Rostock hat viele Themen, die polarisieren und mit den Stichwahl-Kandidierenden besprochen werden. Welche Ideen gibt es zur Stadtentwicklung oder zur Zukunft des Verkehrs? Wie steht es um Sportstätten, Kindergärten und Schulen? Warum trauen sich Kröger und Ebert das Oberbürgermeister-Amt zu? Der Talk ist ein Angebot an die Rostocker Wählerinnen und Wähler, um sich ein Bild zu machen, wo sie ihr Kreuz setzen wollen.

Moderiert wird die Veranstaltung von Silke Janz, Studioleiterin des Rostocker Ostseestudios, und dem Redaktionsleiter der "NNN", Stefan Menzel. Mit dabei sind außerdem 60 Gäste, die ebenfalls Fragen stellen können, darunter die Kinderbürgermeisterin, die erst vor wenigen Tagen im Rostocker Freizeitzentrum gewählt worden ist. Sie wird Fragen aus Kindersicht stellen. Damit beide Kandidierende in etwa die gleiche Redezeit haben, wird die Zeit gestoppt.

Die ganze Veranstaltung im Livestream

Wir übertragen den Stichwahl-Talk am Montag um 16.30 Uhr an dieser Stelle mit einer Ausgabe von NDR MV Live aus dem Rostocker Freizeitzentrum (RFZ) in Reutershagen und damit aus dem Stadtteil, in dem beide Kandidierende in etwa gleich viele Stimmen geholt haben.

Ihre Fragen an Kröger und Ebert

Ihre Fragen an die Kandidierenden können Sie bereits jetzt und auch während des Talks über den Messenger in der NDR MV App oder über das unten stehende Formular stellen.

