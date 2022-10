OB-Kandidat Michael Ebert: "wirtschaftliches Fundament sichern" Stand: 05.10.2022 13:34 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Als parteiloser Kandidat wird Michael Ebert unterstüzt von der CDU, FDP und UFR.

Er ist 52 Jahre alt, kommt aus Anklam und ist aktuell Direktor der Landesbereitschaftspolizei und Polizist im höheren Dienst. Ebert ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit spaziert er gerne von der Unterwarnow bis nach Gehlsdorf. Sein Wahlkampfmotto lautet: "Verantwortung übernehmen - gemeinsam für Rostock".

Eberts Wahltemen: Wirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung

Als Oberbürgermeister würde Ebert sich für eine starke Wirtschaft in Rostock einsetzen wollen. "Mir geht es insbesondere darum, das wirtschaftliche Fundament dieser Stadt zu sichern", erklärte er im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. "Ich sag immer, die beste Sozialpolitik ist 'ne gute Wirtschaftspolitik: Den Euro, den wir ausgeben, müssen wir erstmal verdienen." Ebert möchte vor allem die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur, der Energieinfrastruktur und der Digitalisierung voranbringen.

Stadtteile entwickeln und miteinander verbinden

Darüber hinaus wäre ein Ziel für Ebert, die verschiedenen Rostocker Stadtteile zu entwickeln und dabei, wie er sagt, alle Generationen mitzunehmen. "Wir haben ganz unterschiedliche Stadtteile hier in Rostock, die müssen wir besser und noch intensiver miteinander verbinden, auch weil die demografische Struktur der Bevölkerung sich verändern wird", sagt er. Deshalb müsse die Stadt in attraktiven und bezahlbaren Wohnraum investieren.

Polzei-Chefsessel gegen Rathaus-Sessel?

Auf die Frage, warum er lieber Rathaus-Chef als Polizei-Chef sein will, antwortet Ebert: "Weil mir diese Stadt am Herzen liegt." Als Stärke sieht er dabei seine Erfahrung in der Personalführung sowie in der Führung von Organisationen oder Verwaltungen. Ebert ist überzeugt: "Ich kann Menschen und Organisationen erfolgreich machen."

