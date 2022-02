Nord-Stream-2-Tochter erwirbt Pipeline-Teile - Wirbel um Posten Stand: 04.02.2022 16:00 Uhr Die erst kürzlich in Schwerin gegründete Nord-Stream-2-Tochter Gas for Europe soll Eigentümerin und Betreiberin des deutschen Teils der Nord-Stream-2-Pipeline werden. Derweil hat der bisherige Aufsichtsratschef wegen Interessenkonflikten seinen Posten niedergelegt.

Das Geschäft zwischen dem Tochterunternehmen Gas for Europe und deren Mutter, der Nord Stream 2 AG, umfasst die Gas-Anlandestation in Lubmin bei Greifswald sowie den deutschen Teil der hoch umstrittenen Pipeline. "Dazu gehören viele Dinge: das Grundstück in Lubmin, die ganzen Installationen darauf, jede Schraube, jedes kleine Teil, das im Lager liegt, aber natürlich auch die 54 Kilometer lange Leitung in der deutsche Ostsee", sagte Steffen Ebert, Pressesprecher des erst vor wenigen Wochen in Schwerin gegründeten Tochterunternehmens Gas for Europe GmbH, im Interview mit NDR 1 Radio MV.

Verkaufsprozess dauert "mehrere Wochen"

Für diesen Abschnitt werde die Schweriner Firma künftig auch die Leitung betreiben. Ebert sprach mit Blick auf den Verkauf von einem "komplexen Prozess", der "mehrere Wochen" in Anspruch nehmen werde. Hintergrund ist eine Vorgabe der Bundesnetzagentur zur Entflechtung von Pipeline-Betreiber und Gaslieferant für Energieleitungen aus Drittländern wie etwa Russland. Gemäß europäischem Energierecht haben auch Drittanbieter Zugriff auf das Gas in diesem Pipeline-Abschnitt. Sie können es erwerben und an ihre Kunden weiterverkaufen.

Hintergrund: Auflage der Bundesnetzagentur erfüllen

Mit dem Eigentümerwechsel will die Nord Stream 2 AG eine Vorgabe der Bundesnetzagentur erfüllen, um eine Betriebsgenehmigung zu erhalten. Die Netzagentur hatte im November das Zertifizierungsverfahren vorerst ausgesetzt. Hintergrund des Verfahrens ist die EU-Gasrichtlinie, die eine Trennung von Betrieb der Leitung und Vertrieb des Gases vorschreibt. Die Bundesnetzagentur geht laut jüngst getroffenen Aussagen nicht davon aus, dass eine Entscheidung vor Mitte dieses Jahres getroffen wird.

Personalie um Ex-Diplomat Haller sorgt für Wirbel

Für Wirbel sorgt unterdessen die Personalie um den Gas-for-Europe-Aufsichtsratsvorsitzenden Dieter Haller. Der ehemalige deutsche Spitzendiplomat habe seinen Posten niedergelegt, teilte Ebert am Freitag mit. Über diesen Schritt habe Haller die Muttergesellschaft informiert. Haller war die Tätigkeit vom Auswärtigen Amt untersagt worden, weil durch sie "dienstliche Interessen" beeinträchtigt wären.

Feist und Peters in den Aufsichtsrat berufen

Laut Gas for Europe wurden die aus der Enrgiebranche stammenden Michael Feist und Wolfgang Peters als neue Aufsichtsratsmitglieder berufen. Der Aufsichtsrat wird dem Unternehmen zufolge in seiner nächsten Sitzung über den Vorsitz entscheiden. Haller bekleidete verschiedene Funktionen im Auswärtigen Amt und im Bundeskanzleramt. Er war unter anderem Botschafter in Saudi-Arabien und Südafrika.

Hoch umstrittenes Projekt

Die hoch umstrittene Gaspipeline durch die Ostsee ist fertiggestellt, aber nicht in Betrieb. Durch sie sollen jährlich etwa 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland fließen. Das Projekt sorgt innenpolitisch, innerhalb der EU sowie im transatlantischen Verhältnis für kontroverse Diskussionen. In der gegenwärtigen Bedrohungslage der Ukraine durch Russland haben mehrere Staaten gefordert, dass Deutschland die Pipeline nicht in Betrieb nehmen solle, falls Russland die Ukraine erneut angreifen würde.

