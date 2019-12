Stand: 12.12.2019 11:28 Uhr

Drohende US-Sanktionen: Baustopp für Nord Stream 2?

Die USA haben die angekündigten Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, Strafen gegen am Bau beteiligte Firmen zu verhängen. Die Sanktionen sehen unter anderem vor, gegen Manager der Firmen im Zusammenhang mit der Erdgas-Pipeline und deren Hauptaktionäre mit Kontrollmehrheit Einreiseverbote in die USA zu verhängen. Auch bestehende Visa sollen widerrufen sowie Transaktionen der Betroffenen, die sich auf ihren Besitz oder ihre geschäftlichen Interessen in den USA beziehen, blockiert werden können. Noch ist das Gesetz allerdings nicht von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet. Zunächst muss der Senat den Maßnahmen zustimmen. Die Verlegefirmen drohen jedoch mit einem Bau-Stopp, sobald die Sanktionen greifen.

Nord Stream: Das Unternehmen schweigt

Der Streit um die Erdgas-Leitungen, die in Lubmin bei Greifswald ankommen, schwelt schon länger. Die USA kritisieren, die Leitung verstärke die Abhängigkeit Europas von Russland. Sie sehen darin eine Gefahr für die Energiesicherheit. Der Führung von Nord Stream, einem Konsortium aus fünf internationalen Energieversorgern, zu denen auch der russische Ernergieriese Gazprom gehört, sind die politischen Debatten und auch die Gesetzesinitiativen im US-Kongress bekannt. Jedoch will sich das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht äußern. Es sei eine "alte Politik" des Hauses, politische Bewegungen wie diese erstmal abzuwarten, hieß es.

Außenhandelskammer-Präsident: "Schlag gegen Europa"

Erste Reaktionen aus Wirtschaft und der Politik lassen nicht auf sich warten. Die Maßnahmen seien ein Schlag gegen Europa, sagte der Präsident der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Rainer Seele. Berlin und Brüssel sollten mit gezielten Gegenmaßnahmen antworten, hieß es, auf dem Spiel stehe die energiepolitische Unabhängigkeit Europas, so Seele. Ähnlich äußerte sich der Außenexperte der Grünen, Jürgen Trittin. Er sagte, dieser Vorgang sei "eine beispiellose Einmischung". Nord Stream 2 sei nach europäischem Recht genehmigt und liege außerhalb des Rechtsgebiets der USA.

Sanktionen vor allem gegen Spezialfirmen

Die angekündigten Sanktionen sollen sich vor allem gegen die Spezialfirmen richten, die die Pipelinerohre mit Schiffen auf dem Ostseeboden verlegen. Weltweit gibt es nur sehr wenige dieser Spezialschiffe, die auf der Ostsee im Einsatz sind. Für Nord Stream 2 verlegen zwei Firmen die Rohrleitungen, die ihren Sitz in der Schweiz und Italien haben. Nicht betroffen ist das Rohrummantelungswerk in Mukran. Dieses sei nicht mehr in Betrieb, die letzten Rohre würden nun aus Mukran abtransportiert und auch die Anlandestation für die Pipeline in Lubmin sei so gut wie fertig.

Fertigstellung der Pipeline in Gefahr?

Beide Verlegefirmen haben bereits angekündigt, nach Inkrafttreten der US-Sanktionen ihre Arbeit in der Ostsee zu stoppen. Neben den angekündigten Sanktionen fürchten diese auch, lukrative Aufträge im Golf von Mexiko zu verlieren sowie finanzielle Sanktionen. Nach Angaben von Nord Stream 2 sind bislang 2.100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt worden. Es fehlen noch rund 300 Kilometer. Ob diese nach der Entscheidung des Repräsentantenhauses überhaupt noch vollständig verlegt werden können, ist unklar.

