Stand: 16.04.2022 07:52 Uhr Erneut weniger Milchkühe in MV - Bauernverband besorgt

Die Zahl der Milchkühe in MV ist weiter gesunken. Bei der jüngsten Zählung am 3. November 2021 standen 153.200 Tiere in den Ställen, wie das Statistische Amt des Landes mitteilte. Ein Jahr zuvor seien es noch 159.100 gewesen, 2019 sogar 161.900. Der Landesbauernverband reagiert alarmiert auf diese Entwicklung. In den Jahren 2015 bis 2020 sei die Lieferung von konventioneller Milch aus MV um zehn Prozent zurückgegangen, sagte Verbandssprecherin Bettina Schipke der Deutschen Presse-Agentur. Wachsender ökonomischer Druck habe viele Milchbauern zum Aufgeben gezwungen. | 16.04.2022 07:52