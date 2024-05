Stand: 02.05.2024 18:29 Uhr Rostock: Frauen schlagen sich in Warnemünde

Am Bahnhof Rostock-Warnemünde sind zwei betrunkene Frauen in der Nacht zu Donnerstag in einen handfesten Streit geraten, der für eine der beiden im Krankenhaus endete. Wie die Bundespolizei mitteilt, erlitt eine 22-Jährige eine stark blutende Platzwunde am Kopf, da ihr von der anderen, ein Jahr jüngeren Frau, ein Bierkrug ins Gesicht geschlagen wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

