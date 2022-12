Neubrandenburg: Das ist zum 775. Stadtjubiläum geplant Stand: 20.12.2022 13:08 Uhr Neubrandenburg bereitet sich auf das Festjahr zum 775. Stadtjubiläum vor. Den Startschuss bildet am 4. Januar der jährliche Bürgerempfang. Gefeiert wird aber das ganze Jahr.

Es solle für jeden etwas dabei sein, sagte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Er persönlich freue sich am meisten auf die musikalischen Highlights. Sprich: Das Festkonzert der Neubrandenburger Philharmonie im Juni sowie weitere Pop-Konzerte. Zum gemeinsamen Essen sind alle Neubrandenburger an einer 775-Meter-lange Tafel im Juli in den Kulturpark eingeladen.

Jubiläums-Bier und Geschenke für Babys

Als Abschluss des Festjahres plant die Stadt eine große Silvester-Party. Ein Jubiläums-Bier wird es auch geben: Das Campus-Bräu, das Studierende der Neubrandenburger Hochschule entwickelt haben, ist bei der Touristeninformation erhältlich. Und alle Babys, die im kommenden Jahr auf die Welt kommen, bekommen ein kleines Geschenk und eine Einladung zum 800. Stadtjubiläum im Jahr 2048.

