Millionenforderung: Vorerst keine Einigung zum Kranunfall in Rostock Stand: 16.02.2023 16:30 Uhr Zwei riesige Kräne sollten im Januar 2020 im Rostocker Überseehafen verladen werden. Doch etwas läuft schief und die neuen Maschinen rutschen vom Schiff ins Hafenbecken. Nun liegt der Fall vor Gericht. Eine erste Güteverhandlung ist gescheitert.

Der Verladeunfall sorgte damals für Schlagzeilen. Zwei nagelneue jeweils 400 Tonnen schwere Hafenmobilkräne rutschten vom Schwergutschiff "Jumbo Vision" ins Wasser. Zwei Arbeiter wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, der Sachschaden war hoch. Rund drei Jahre nach dem Unfall trafen sich Versicherer und Verlader nun vor Gericht, um die Chancen für eine gütliche Einigung auszuloten. Es geht um viel Geld: Die Schadenersatzforderung liegt bei 7,5 Millionen Euro.

Güteverhandlung gescheitert

Die erste Güteverhandlung erklärte der zuständige Richter am Donnerstagnachmittag allerdings für gescheitert. Die Positionen lagen einfach zu weit auseinander, heißt es. Es herrsche Uneinigkeit zwischen der Klägerin, der Sach- und Schadensversicherer der Liebherr GmbH, und einem Hafenumschlagsunternehmen über die Zuständigkeit und den Umfang des Auftrages. Laut eines Gutachtens der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen hätte der Unfall außerdem vermieden werden können.

Neuer Termin im Mai

Die Güteverhandlung war ein Versuch, den Rechtsstreit beizulegen, ohne dass ein Gericht eine Entscheidung fällt. Dazu hätten Versicherer und die Umschlagsgesellschaft sich auf eine Summe einigen müssen. Am 10. Mai kommen die Parteien wieder am Landgericht zusammen. Entweder haben sich die Kontrahenten in der Zwischenzeit gütlich geeinigt oder es ergeht ein Urteil. Danach steht fest, wer den Schaden bezahlen muss.

VIDEO: Rückblick: So wurde der erste Kran im Seehafen Rostock geborgen (4 Min)

Bergung nach knapp sechs Wochen

Die beiden Kräne des Typs LHM 550 waren am 31. Januar 2020 beim Verladen ins Hafenbecken gefallen. Nach damaligen Angaben des Herstellers kosteten sie drei bis fünf Millionen Euro. Den Angaben zufolge stand einer der beiden Kräne damals bereits auf dem Schiff. Als der zweite Kran hinaufgehoben wurde, kam es zur Havarie. Dabei liefen auch geringe Mengen Öl und Diesel aus. Etwa sechs Wochen nach dem Unfall wurden die Kräne aus dem Wasser geborgen.

