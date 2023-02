Millionen für Baumaßnahmen auf Autobahnen in MV Stand: 09.02.2023 17:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern werden im laufenden Jahr auf den Autobahnen rund ein Dutzend Baumaßnahmen im insgesamt zweistelligen Millionenbereich umgesetzt.

Die Autobahnen im Nordosten werden in diesem Jahr an mehreren Stellen saniert. Insgesamt wird auf einer Länge von 57 Kilometern gebaut. Laut Autobahn GmbH sind 15 Baumaßnahmen geplant - vor allem auf der A20 und der A24. Das teilte die Autobahngesellschaft Nordost am Donnerstag mit.

A20 bei Tribsees wird fertig

Die längsten Bauabschnitte gibt es laut des Autobahnleiters der Außenstelle Güstrow, Burkhard Kohn, auf der A20. Auf mehr als 20 Kilometern werde die Fahrbahn erneuert - von Mai an zwischen Kröpelin und Doberan, später dann von September an zwischen Tessin und Bad Sülze. Ende des Jahres käme der A24-Abschnitt zwischen Zarrentin und Wittenburg zum Abschluss. Auch die Baustelle auf der A20 aufgrund des abgesackten Dammes bei Tribsees wird fertig, so Kohn. Vom Sommer an werde es für die Verkehrsteilnehmer dort keine Beeinträchtigungen mehr geben. Insgesamt gibt die Autobahngesellschaft rund 75 Millionen Euro für die Maßnahmen im Land aus.

