Live-Ticker: Orkantief "Zeynep" - Landkreis richtet Krisenstab ein Stand: 18.02.2022 12:55 Uhr Das Sturmtief "Zeynep" soll laut Meteorologen von Freitagabend an über Mecklenburg-Vorpommern ziehen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mecklenburg-Vorpommern von Freitag 15 Uhr bis Sonnabend 6 Uhr vor Orkanböen und extremen Orkanböen.

Der Höhepunkt des Orkans wird Sonnabendfrüh zwischen 3 und 5 Uhr erwartet.

Die Bahn stoppt im Lauf des Tages sukzessive den Verkehr im Norden.

Fährverkehr Rostock-Gedser wird eingestellt

Die Fährreederei Scandlines stellt Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser ein. Wie das Unternehmen mitteilte, verlässt am Freitag um 15.45 Uhr die letzte Fähre Rostock. Alle weiteren Abfahrten entfallen. Frühestens am Sonnabend um 11.15 Uhr soll die Verbindung von Rostock aus wieder aufgenommen werden. Am Freitag um 18 Uhr wwrdw es eine letzte Abfahrt von Gedser aus geben, ehe dann am Sonnabend um 11.15 Uhr auch von dort wieder der reguläre Fährbetrieb aufgenommen werden soll. Alternativ empfahl Scandlines, die Überfahrtsmöglichkeit von Puttgarden in Schleswig-Holstein nach Rødby zu nutzen.

Neubrandenburg schließt Friedhöfe

Die Stadt Neubrandenburg hat wegen des Sturms erneut die Friedhöfe geschlossen. Bis Montagnachmittag seien Besuche auf dem Neuen Friedhof und auf dem Waldfriedhof Carlshöhe nicht möglich, teilte die Stadt am Freitag mit. Beisetzungen sollen nach bisherigem Stand noch stattfinden, könnten aber bei größeren Baumschäden am Sonnabend noch abgesagt werden. Auf den Friedhöfen waren bei einem starken Sturm Ende Januar mehr als 70 Bäume umgestürzt und etliche Gräber verwüstet worden. Die Beseitigung der Schäden dauerte mehrere Wochen.

Kreis Nordwestmecklenburg beruft "kleinen Krisenstab" ein

Die Abteilung Katastrophenschutz des Landkreises hat einen "kleinen Krisenstab" eingerichtet. Vor solchen Windgeschwindigkeiten wie den bei "Zeynep" prognostizierten werde "in diesem Ausmaß sehr selten gewarnt", teilte der Kreis am Freitagmittag mit. "Wir beobachten die Situation sehr aufmerksam und machen uns auf zahlreiche Einsätze für Feuerwehren und Rettungskräfte gefasst“, so Landrat Tino Schomann. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, Gegenstände im Freien zu sichern und sich nicht draußen aufzuhalten - vor allem nicht in der Nähe von möglichen Gefahrenquellen wie Bäumen, Gerüsten, Gebäuden und Hochspannungsleitungen. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Möglich sind untere anderem schwere Sturmschäden an Gebäuden.

Bahn will Regional- und Fernverkehr im Norden ausdünnen

Die Deutsche Bahn stoppt wegen des heraufziehenden Orkantiefs am Freitag sukzessive ihren Fern- und Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands. Das kündigte ein Konzernsprecher in Berlin am Vormittag an. Der Stopp des Regionalverkehrs betrifft demnach die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen sowie Teile Nordrhein-Westfalens und erfolge "im Laufe des Tages". Welche Züge fallen aus?

Stromversorger Wemag stellt Reparatur-Teams bereit

Die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern rüsten sich für "Zeynep" und haben ihre Ausrüstung überprüft. Die Berufsfeuerwehr in Greifswald legte etwa Kettensägen, Absperrmaterial und Stromerzeuger bereit. Auch bei den freiwilligen Feuerwehren sind die Mitglieder auf mögliche Einsätze am Abend und in der Nacht vorbereitet worden. Die Leitstellen rechnen mit einsatzreichen Stunden. Der Stromversorgerer Wemag bereitet sich nach den Stromausfällen bei den letzten beiden Sturmtiefs ebenfalls erneut auf Ausfälle vor und hat Reparatur-Teams bereitgestellt.

Meteorologen: "Zeynep" wird deutlich stärker als "Ylenia"

Nach Vorhersage der Meteorologen wird der in der Nacht zum Sonnabend erwartete Orkan "Zeynep" deutlich stärker als das gerade abgezogene Sturmtief "Ylenia". Die zweite Nachthälfte zum Sonnabend könnte "richtig heftig" werden, sagte der Meteorolge Uwe Ulbrich aus dem NDR Wetterstudio auf Hiddensee. Er rechnet mit Böen der Stärke 11 bis 12 an der Küste und im Binnenland.

"Zeynep" ziehe über den Öresund und Schweden nach Osten. "Wir sind in der Südflanke und kommen dann praktisch in den Sektor, der die höchste Windgeschwindigkeit bringt." Auch Ulbrichs Kollege Stefan Kreibohm rechnet damit, dass es "heftig" wird. Auf Instagram sprach Kreibohm von einem Sturm, wie es ihn seit Jahren nicht mehr im Nordosten gegeben habe. Orkanböen im Binnenland mit bis zu 140 und an der Ostsee mit bis zu 150 Stundenkilometern seien möglich.

