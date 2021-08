Linke-Wahlkampfauftakt: Tour entlang der Ostsee Stand: 14.08.2021 12:45 Uhr In Kühlungsborn ist die Linke in den Landtags- und Bundestagswahlkampf gestartet. Auf den Seebrückenvorplatz sind dazu die linke Fraktionsvorsitzende im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Simone Oldenburg, und der Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, gekommen.

Die Linke hat in Mecklenburg-Vorpommern eine mehrtägige Bühnentour entlang der Ostsee begonnen. Es ist deutschlandweit die erste Wahlkampfveranstaltung der Linken, sagte der Landesgeschäftsführer. Am Auftaktort Kühlungsborn haben sich die linke Fraktionsvorsitzende im Landtag, Simone Oldenburg, Helmut Scholz, der für die Partei im Europaparlament sitzt und Judith Keller aus Westmecklenburg, die für den Bundestag kandidiert, vorgestellt. Auch der Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, hat eine Rede gehalten.

Bildung und Löhne als wichtigen Themen

Ein großes Thema ist Bildung. Simone Oldenburg hat sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich immer wieder zu Wort gemeldet und die Landesregierung kritisiert, die an den Schulen gespart habe. Im Wahlkampf sagt sie nun, dass gegen den Unterrichtsausfall mehr Lehrkräfte her müssen. Dafür will die Linke deren Ausbildung an den Universitäten verbessern. Außerdem soll eine Milliarde Euro in Schulgebäude fließen, die oft marode seien. Zudem präsentiert sich die Linke als Stimme des Ostens. Das Unrecht der Treuhand sei noch nicht aufgearbeitet, heißt es, es gebe fast keine Ostdeutschen in Führungspositionen. In strukturschwachen Regionen soll das öffentliche Leben mit einem Regionalbudget angekurbelt werden. Und es geht auch um gute Löhne, die hier im Land niedriger seien als in Westdeutschen Bundesländern. Die Linke will gegen Armut vorgehen, vor allem bei Kindern. Sie schlagen ein kostenloses Mittagessen in Schulen und Kitas vor.

Wahlkampf-Tour geht weiter

Der Wahlkampf der Linken soll in den nächsten Tagen in Zinnowitz, Sassnitz und Boltenhagen weiter gehen. Danach ist eine Trailer-Tour mit insgesamt 60 Terminen durch ganz Mecklenburg-Vorpommern geplant.

