Letzte Sanddorn-Ernte in Mecklenburg-Vorpommern

Im ehemaligen Zentrum des deutschen Sanddorn-Anbaus gehen die Lichter aus: Wegen des anhaltenden Sterbens der Sträucher fällt in der Sanddorn Storchennest GmbH in Ludwigslust erstmals in der mehr als 40-jährigen Firmengeschichte die Ernte aus. Beim zweiten großen Anbauer im Land, Forst Schneebecke in Alt Steinhorst (Landkreis Rostock), wird gerade zum letzten Mal geerntet. Künftig sollen dort Weihnachtsbäume wachsen. In anderen Bundesländern beobachten die Anbauer nach eigenen Angaben bisher kein Sanddorn-Sterben. Zu den Ursachen gibt es bisher keine Erkenntnisse. | 23.08.2022 05:41

