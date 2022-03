Landtag MV: Opposition will Ukraine-Hilfe aus Landesmitteln Stand: 11.03.2022 06:10 Uhr Auf Antrag von CDU, FDP und Bündnisgrünen debattiert der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern heute über Hilfen für die Ukraine. Die selbsternannte Jamaika-Opposition fordert, dafür Mittel aus dem Landeshaushalt bereitzustellen.

Der Landtag in Mecklenbrug-Vorpommern hatte sich bereits dazu entschlossen, die 20 Millionen Euro von Nord Stream 2 aus der sogenannten Klimaschutzstiftung für humanitäre Hilfe in der Ukraine zu nutzen. Da bis zur Stiftungsabwicklung und Umwidmung der Mittel noch Zeit vergehen wird, fordern CDU, FDP und Bündnisgrüne die Landesregierung in ihrem Antrag auf, so schnell wie möglich Geld aus dem Landeshaushalt bereitzustellen.

Entlastungen für Bürger auf der Tagesordnung

Auf Antrag der AfD beschäftigt sich das Plenum auch mit den steigenden Benzin-, Diesel- und Heizölpreisen. Um Bürger zu entlasten, fordert die AfD eine Senkung der entsprechenden Mehrwertsteuer, das Aussetzen der CO2-Abgabe und eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Auf der Tagesordnung im Landtag finden sich zudem Anträge zur Städtebauförderung, zur Situation der Tafeln und zu Zuschüssen für die Belebung der Innenstädte im Land.

