Explosion in Gartenlaube: Kind aus Papendorf in Spezialklinik Stand: 16.05.2024 14:34 Uhr In Papendorf haben zwei Jungen in einer Gartenlaube mit Feuer gespielt. Es geriet außer Kontrolle. Beim anschließenden Löschversuch kam es zu einer fatalen Explosion. Ein Kind wurde schwer verletzt.

Zwei Jungen sind bei einem Brand in Papendorf bei Rostock verletzt worden, einer der beiden sehr schwer. Nach Polizeiangaben sollen sie am Mittwochnachmittag in einer Gartenlaube mit offenem Feuer gezündelt haben.

Explosion nach Löschversuch

Die 11 und 12 Jahre alten Jungen hatten in der leerstehenden Laube das Feuer entfacht. Als es drohte, außer Kontrolle zu geraten, soll einer der beiden offenbar in Panik versucht haben, den Brand mit einer Flüssigkeit, die er in der Laube fand, zu löschen. Dabei sei es zu einer Explosion gekommen, so ein Sprecher der Polizei. Der 11-jährige Junge wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Sein Freund erlitt leichte Verletzungen. Die Gartenlaube brannte vollständig aus.

Löschwasserlage stellt Feuerwehr vor Probleme

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Papendorf, Kritzmow und Pölchow konnten verhindern, dass sich die Flammen auf Nachbargrundstücke ausweiten. Dabei standen die Rettungskräfte vor besonderen Problemen: Die Löschwassersituation vor Ort war schlecht, und es musste mit Fahrzeugen gependelt werden, um überhaupt löschen zu können. Starker Wind sei erschwerend hinzugekommen, hieß es. Laut Polizei soll es in Absprache mit der Staatsanwaltschaft keine weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen geben, auch von einer Vernehmung der Kinder werde abgesehen. Sie seien durch den Unfall bereits genug geschädigt.

