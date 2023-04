LNG-Terminal vor Rügen: RWE will aussteigen Stand: 29.04.2023 08:15 Uhr RWE kündigt Rückzug aus LNG-Projekten an: Was das für das umstrittene LNG-Terminalprojekt vor Rügen bedeutet, ist noch unklar. Derzeit laufen Diskussionen mit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern.

Der Energiekonzern RWE will sich nach Berichten des Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" von dem umstrittenen LNG-Terminalprojekt auf Rügen zurückziehen. Unklar ist bislang noch wann und ob ein Ausstieg von RWE aus dem LNG-Projekt vor Rügen das Projekt gefährde.

Weitere Informationen LNG-Streit auf Rügen schlägt weiter hohe Wellen Laut Tourismusverbands-Chef Schäfer sind 4 von 210 Mitgliedern aus dem Verband ausgetreten. Erste Stimmen mahnen zur Deeskalation. mehr

Übergabe an staatliche Gesellschaften

Der größte deutsche Stromerzeuger wolle nicht dauerhaft LNG-Infrastruktur betreiben, heißt es von RWE-Chef Markus Krebber in einem am Freitag veröffentlichten Redetext für die kommende Hauptversammlung. "Wir tun dies im Auftrag der Bundesregierung und werden die schwimmenden LNG-Terminals absehbar an die entsprechenden staatlichen Gesellschaften übergeben", so Krebbe wörtlich.

Zügige Entscheidung zu Rügen

Dem Bundeswirtschaftsministerium sei die Haltung des Versorgers bekannt, dass dieser nicht dauerhaft LNG Infrastruktur betreiben wolle. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums schätzte den RWE-Ausstieg als eine perspektivische Angelegenheit ohne konkreten Zeitpunkt ein. Für das LNG-Projekt auf Rügen sei nun entscheidend, dass dort zügig entschieden werde. Es laufen Diskussionen zwischen dem Bund und der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.04.2023 | 09:00 Uhr