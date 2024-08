LNG-Terminal auf Rügen kann in Regelbetrieb gehen Stand: 02.08.2024 05:47 Uhr Das LNG-Terminal Mukran will in den Regelbetrieb starten. Nach Angaben des Umweltministeriums hat der Betreiber, die Deutsche Regas, den Regelbetrieb zum kommenden Montag angezeigt.

Am Montag will die Deutsche Regas mit ihrem LNG-Terminal im Hafen von Mukran auf Rügen in den Regelbetrieb gehen. Das hat das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt. Die Deutsche Regas hat den Regelbetrieb ab Montag nicht bestätigt.

Nicht alle Auflagen erfüllt

Offen waren bislang noch Genehmigungsvoraussetzungen für die beiden Regasifizierungsschiffe, beispielsweise im Brand- und Katastrophenschutz. Deswegen läuft das Terminal bislang im Probebetrieb. Die Anforderungen sind laut Umweltministerium nun zwar gegeben, es wurden jedoch nicht alle Auflagen vollumfänglich erfüllt. Dazu gehören beispielsweise Unterlagen, die nicht in deutscher Sprache übersetzt waren.

Schiffe mussten an Pipelinenetz angebunden werden

Einige Aspekte wurden laut Ministerium von Sachverständigen geprüft. Sie seien allerdings als geringfügige Mängel eingestuft worden, die die sichere Inbetriebnahme nicht berühren.Nach Angaben der Deutschen Regas war man in den vergangenen Wochen damit befasst, die beiden Schiffe an das Pipelinenetz anzubinden. In den Regasifizierungsschiffen soll dann das Flüssigerdgas, das Tanker aus den USA oder anderen Teilen der Welt nach Mukran bringen, in Normalgas umgewandelt werden.

