Stand: 06.07.2024 14:42 Uhr Sassnitz: 150 Menschen demonstrieren gegen LNG-Terminal

Verschiedene Initiativen haben laut Polizei und Veranstaltern in Sassnitz-Mukran gegen das LNG-Terminal demonstriert. Sie forderten unter anderem, dass das Terminal nicht in den Regelbetrieb geht. Zudem müssten die Gas-Lieferungen aus den USA gestoppt werden. Beteiligt an den Protesten waren unter anderem der NABU, die Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Future, die Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen, sowie amerikanische Umweltaktivisten.

