LNG-Spezialschiff eingetroffen - Kritik von Umweltschützern Stand: 23.11.2022 06:05 Uhr Ein Spezialschiff für Flüssiggas hat den Hafen von Sassnitz auf Rügen erreicht. Das 300 Meter lange Schiff soll später in Lubmin als Flüssiggasterminal eingesetzt werden.

In Sassnitz werden heute die Treibstoffreserven abgelassen, damit die "Neptune" weniger wiegt, um dann ins flachere Wasser vor Lubmin überführt werden zu können. Das von Tankschiffen angelieferte Flüssiggas (LNG) kann auf dem Spezialschiff umgewandelt und dann als Erdgas ins Netz eingespeist werden.

Umwelthilfe: Noch keine Genehmigung für späteren Einsatz

Bislang ist das Genehmigungsverfahren für das private LNG-Terminal allerdings noch nicht abgeschlossen. Darum hat die Deutsche Umwelthilfe das Vorgehen der Deutschen ReGas als Betreiber kritisiert. "Die 'Neptune' fährt zu einem Zeitpunkt in deutsche Küstengewässer ein, zu dem noch überhaupt nicht feststeht, ob sie überhaupt als schwimmendes LNG-Terminal betrieben werden darf. Offenbar sollen in Lubmin Fakten geschaffen werden, ohne dass das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist", so DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschland aus der Energiekrise helfen. Im Norden entstehen dafür die erste Terminals. Welche Vor- und Nachteile gibt es? mehr

DUH: Landesregierung soll Einfahrt der "Neptune" stoppen

Für das Genehmigungsverfahren fehlen laut der Umweltschutzorganisation noch diverse Unterlagen. Deshalb forderte die DUH die Landesregierung auf, die Einfahrt des Spezialsschiffes in den Hafen Lubmin bis zum Abschluss des Genehmigungsverfahren zu verbieten. "So halten wir den Betrieb der Neptune für nicht genehmigungsfähig", sagte Kraenner.

"Neptune" Teil des schwimmenden LNG-Terminals

Die 283 Meter lange "Neptune" kann Flüssigerdgas zwischenspeichern, erwärmen und so wieder in Gas umwandeln. Das schwimmende Terminal soll im Industriehafen Lubmin festmachen und an das in direkter Nachbarschaft verlaufende Gasfernleitungsnetz angebunden werden. Kleinere Schiffe sollen das Flüssigerdgas von einem auf der Ostsee liegenden Speicherschiff abnehmen, das wiederum von Tankern beliefert werden soll. Die kleineren Schiffe sollen das Flüssigerdgas dann durch den relativ flachen Greifswalder Bodden in den Lubminer Hafen zur "Neptune" transportieren.

Einwendungen noch bis 28. November möglich

Derzeit läuft noch die Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Verfahren. Einwendungen gegen das Projekt können Bürger noch bis zum 28. November einbringen. Vor Lubmin will die Deutsche Regas am 1. Dezember das LNG-Terminal in Betrieb nehmen, wie das Unternehmen am Wochenende noch einmal bekräftigt hatte.

Bisher noch keine LNG-Terminals in Deutschland

Das Unternehmen hat das Terminal in Lubmin privat finanziert. Die anderen in Deutschland geplanten fünf LNG-Anleger und -Spezialschiffe werden vom Staat bezahlt. Eingeplant dafür sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums aktuell 6,6 Milliarden Euro an Haushaltsmitteln und damit fast doppelt so viel wie zunächst vorgesehen. Bisher gibt es hierzulande noch keine LNG-Terminals, Flüssiggas kommt über Einspeisepunkte etwa in Frankreich oder den Niederlanden nach Deutschland. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die fünf LNG-Spezialschiffe angemietet - zwei für Wilhelmshaven, eins für Brunsbüttel, eins für Stade und eins ebenfalls für Lubmin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.11.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energiekrise