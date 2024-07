Kreuzfahrt in MV: Besondere Anläufe in Warnemünde und Wismar Stand: 13.07.2024 08:10 Uhr Highlights für Kreuzfahrtfans und Schiffsspotter: An der Warnow sind drei Schiffe und damit Tausende Tagestouristen zu Gast. In Wismar macht das ZDF-Traumschiff fest.

Auf Kreuzfahrten zählt Warnemünde zu den am häufigsten besuchten Ostseehäfen. Das zeigt sich auch heute wieder. An der Mündung der Warnow in die Ostsee haben drei Kreuzfahrtschiffe angelegt: die Aida Diva, die Celebrity Silhoutte und die Seven Seas Mariner. Damit sind insgesamt knapp 800 Meter Schiffslänge und Tausende Passagiere an einem Tag in Rostock-Warnemünde zu Gast. Am Abend stechen die Kreuzliner dann wieder in See.

ZDF-Traumschiff bis zum Abend im Hafen

In Wismar macht mit dem fünften Kreuzfahrtschiff der Saison ein besonderes fest. Gegen 10 Uhr wird die MS Amadea erwartet. Das fast 200 Meter lange Schiff hat in den vergangenen Jahren schon mehrmals in Wismar festgemacht. Bis zu 600 Passagiere haben auf ihr Platz. Die Amadea ist das aktuelle ZDF-Traumschiff. Nach Informationen des Senders wird momentan auch eine Folge darauf gedreht. Das Kreuzfahrtschiff kommt heute aus Riga und wird am späten Abend nach Bremerhaven weiterfahren. Im Dezember sind noch zwei weitere Anläufe der MS Amadea in Wismar geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Kreuzfahrtschiffe Schifffahrt Landkreis Nordwestmecklenburg