Warnemünde: Vermisster Junge aus den USA wohlbehalten aufgefunden Stand: 07.07.2024 00:06 Uhr Im Ostseebad Warnemünde fehlte seit Donnerstag jede Spur von einem jungen amerikanischen Kreuzfahrttouristen. Am Sonnabend konnte die Polizei den Jungen wohlbehalten in Brandenburg antreffen.

Der 14-jährige Aydin B. aus den USA wurde seit Donnerstag in Warnemünde vermisst. Laut Polizei hatte er am Morgen allein das Kreuzfahrtschiff "Caribbean Princess" verlassen und war zur Abfahrt am Abend nicht zurückgekehrt. Das Kreuzfahrtschiff musste ohne ihn ablegen. Seine Großmutter, die gemeinsam mit ihm die Reise angetreten hatte, war in Warnemünde geblieben.

14-Jähriger in der Nähe von Potsdam aufgefunden

Wie die Polizei Rostock in einer Pressemeldung mitteilte, konnten Beamte den Jugendlichen am Sonnabend gegen 22.00 Uhr wohlbehalten in Brandenburg auffinden. Intensive Ermittlungen sowie die Auswertung technischer Daten führten die Rostocker Kriminalpolizei in die Nähe von Potsdam. Der 14-Jährige war in Begleitung eines 19-Jährigen, mit dem er sich nach ersten Erkenntnissen in Rostock verabredet haben soll. Hinweise auf eine Straftat liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Spürhunde kamen in Warnemünde zum Einsatz

Knapp drei Stunden wurde zuvor am Sonnabend noch in Warnemünde mit sogenannten "Mantrailer Hunden" nach dem vermissten Jungen gesucht. Trotz der vielen Touristen auf der Warnemünder Woche können diese Hunde menschliche Gerüche voneinander unterscheiden. Die Kriminalpolizei war dauerhaft im Einsatz und wertete sowohl technische als auch menschliche Spuren aus. So erhoffte man sich, dass Bewegungsbilder erstellt und ausgewertet werden können.

Polizei bat Bevölkerung um Hilfe

Der Versuch einer Handyortung sowie eine Abfrage der Polizei bei Händlern, Gastronomen und Einwohnern von Warnemünde hatten zuvor keine Ergebnisse gebracht. Die Polizei wertete dazu bei der Suche Aufnahmen von Sicherheitskameras am Kreuzfahrtterminal und vom Bahnhof in Warnemünde aus. Da der Vermisste Kontakt zur deutschen Gamerszene aufgenommen haben konnte, suchte die Polizei auch nach einem jungen Mann mit dem sich der 14-Jährige am Bahnhof Warnemünde traf. Bisher steht nicht fest, ob es sich bei dem Mann auch um die Begleitperson handelte mit der der Jugendliche nun in Brandenburg aufgefunden wurde.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es am Sonnabend, die Polizei habe eine Spur. Das ist nicht der Fall, darauf hat eine Sprecherin hingewiesen. Wir haben die Angaben korrigiert.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 07.07.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock