Jugendweihen in MV: Rund 150 Veranstaltungen geplant Stand: 25.02.2024 16:48 Uhr Es ist der traditionelle Übergang vom Kindsein ins Erwachsenenleben - die Jugendweihe. In knapp vier Wochen werden die ersten hierzulande gefeiert. Den Auftakt macht am Ostersonnabend Woldegk.

Insgesamt sind rund 150 Jugendweihe-Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Der landesweit größte Anbieter ist der Verein "Jugendweihe in MV". Er rechnet in diesem Jahr mit 6.000 Teilnehmenden. Auch die Volkssolidarität, ein weiterer, kleinerer Veranstalter, hat bereits Anmeldungen. In der Uecker-Randow-Region seien es einem Sprecher zufolge 250 und in Südwestmecklenburg rund 300.

Die Kirche feiert Konfirmation

In der evangelischen Kirche wird zu diesem Anlass Konfirmation gefeiert. Nach Angaben der Nordkirche werden sich in diesem Jahr rund 1.000 Jugendliche konfirmieren lassen. Aus den Kirchenkreisen in Mecklenburg und Pommern heißt es, dass die Zahlen dafür in den vergangenen Jahren konstant waren. Der Termin für die Konfirmation ist traditionell über Pfingsten.

Feierstunden: Auftakt in Woldegk

Die Termine für die Jugendweihen sind in den einzelnen Regionen unteschiedlich. Viele finden laut der Internetseite von "Jugenweihe in MV" an den Mai-Wochenenden statt. Den Auftakt macht aber bereits an Ostern Woldegk. Die Feierstunde beginnt am 30. März um 10 Uhr im Haus Mühlenblick.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.02.2024 | 15:00 Uhr