Konfirmation - Ein "Ja" zu Gott und Kirche Stand: 25.05.2023 10:38 Uhr Das Wort "Konfirmation" kommt vom lateinischen Wort "confirmatio". Es bedeutet so viel wie "Bestätigung". Konfirmandinnen und Konfirmanden bestätigen das, was Eltern oder Paten entschieden haben. Sie sagen Ja zu ihrer Taufe.

von Pastor Oliver Vorwald

Dunkler Anzug, lässiger Blick, die Haare mit Wachs gestylt. Jedes Jahr zwischen Ostern und Pfingsten warten so ein paar Jungs auf ihre Konfirmation. Neben ihnen die Mädchen, Hochsteckfrisuren, sie wir-ken oft schon etwas erwachsener als ihre Altersgenossen. Spielt die Orgel, ziehen die Konfirmanden in die Kirche ein. Alle erheben sich, Mama, Papa streichen sich eine Träne aus den Augenwinkeln, denn die Jugendlichen starten nun in eine neue Lebensphase.

Konfirmation - Sprechen des Glaubensbekenntnisses

Die Konfirmation hat ihre Wurzeln in der Reformation. Der Begriff "Konfirmation" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Stärkung, Festmachen". Zentral ist das Sprechen des Glaubensbekenntnisses. Damit sagen die Jugendlichen: "Ja, ich will dazugehören, ich will mich an Gott festmachen." Dann empfangen sie den Konfirmationssegen.

Konferzeit bereitet Jugendliche auf Konfirmation vor

Auf diesen Moment haben sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorbereitet. Die sogenannte Konferzeit geht über mehrere Monate, wird von den Gemeinden unterschiedlich gestaltet. Manche tun das mit Freizeiten und besonderen Aktionen wie Übernachten in der Kirche, Abseilen im Kletterpark, Abendmahlsfeier am Meer. Andere Teams machen das klassisch, mit regelmäßigen Treffen. Aber wie auch immer die Konferzeit abläuft, dies gehört dazu: Die Jugendlichen tauchen in die tiefen Geschichten der Bibel ein; diskutieren, was im Leben trägt; lernen Jesu Gebet, das Vaterunser. Mit der Konfirmation können die Jugendlichen nun selbst Taufpatin oder Taufpate werden. Und sie sind wahlberechtigt in ihrer Kirchengemeinde.

Konfirmationsspruch - Ein Kraftwort für weiteren Lebensweg

Mit Pfingsten endet der traditionelle Zeitraum für die Konfirmationen. Ganz wichtig an diesem Tag ist natürlich der Konfirmationsspruch. Den bekommen die Jugendlichen im Gottesdienst feierlich zugesprochen. Dabei handelt es sich um einen Bibelvers, ein Kraftwort für den weiteren Lebensweg. Darin steckt Gottes Segen. Er soll das Herz festmachen für die dunklen und die hellen Tage.

