Impfstoff von AstraZeneca in MV wieder nutzbar Stand: 23.02.2021 15:00 Uhr Nachdem Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin in MV wegen Kühlproblemen zwischenzeitlich ausgesetzt werden mussten, kann die richtige Temperatur des Impftsoffes nun sichergestellt werden. Es werden zudem neue Impfdosen im Nordosten erwartet.

In Mecklenburg-Vorpommern kann der Impfstoff von AstraZeneca wieder genutzt werden. Testfahrten haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums ergeben, dass nun die korrekte Kühltemperatur während des Transportes eingehalten wird.

Testfahrten erfolgreich

Vor einer Woche hatte das Gesundheitsministerium Impfungen mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca ausgesetzt, weil dieser während des Transports zu stark heruntergekühlt worden war. Nun hat es laut Ministerium mehrere Testfahrten mit kleineren Mengen gegeben, um die Kühlung der Transportboxen zu kontrollieren. Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) wurde der vorgeschriebene Temperaturbereich während des gesamten Transports zu den Impfzentren eingehalten. Damit könnten nun 14.400 Dosen des Impfstoffs, die vergangene Woche geliefert wurden, verimpft werden.

Neue Dosen erwartet

Nach Ministeriumsangaben werden am Sonnabend weitere 12.000 Dosen von AstraZeneca in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Die von der zu kühlen Lagerung betroffenen rund 12.200 Impfdosen bleiben weiter in Quarantäne-Lagerung.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Hamburg verschärft Maskenpflicht Spätestens ab dem Wochenende müssen an Orten, an denen Abstände nicht eingehalten werden können, Masken getragen werden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.02.2021 | 15:00 Uhr