Im Ganzen angeliefert: Gemeinde Lärz bekommt neue Brücke Stand: 15.02.2023 08:25 Uhr Am Mittwoch bekommt der kleine Ort Krümmel bei Mirow großen Zuwachs. Dort soll eine neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger montiert werden. Sie führt künftig über den Verbindungsgraben zwischen dem Nebel- und dem Thürensee.

Ein Schwertransport hat die Brücke in einem Stück nach Krümmel, einem Ortsteil von Lärz (Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte), gebracht. Dort wird sie am Mittwoch montiert. Dafür kommt extra ein großer Kran aus Neubrandenburg, der die 30 Meter lange und zwei Meter breite Metall-Brücke über den Verbindungsgraben setzen wird. Doch bevor es so richtig losgehen kann, muss am Vormittag erst mal eine Pause eingelegt werden. Immerhin haben Fahrer und Brücke bis dahin eine Strecke von über 900 Kilometer quer durch Deutschland hinter sich und es muss eine Ruhezeit eingelegt werden. Gebaut wurde sie nämlich in Konstanz.

Land fördert das Projekt

Das Bauwerk hat 250.000 Euro gekostet, wurde jedoch zu 90 Prozent vom Land gefördert, so Hartmut Lehmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lärz. Die Brücke sei von großer Bedeutung für den Tourismus der Region, betont Lehmann weiter. Besonders der zwölf Kilometer lange Rundwanderweg um den Nebelsee sei bei Urlaubern und Einheimischen sehr beliebt.