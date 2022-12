Stand: 31.12.2022 09:12 Uhr Mirow will Tourismusakademie ansiedeln

Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hält weiter an seinen Plänen fest, im Ort die Tourismusakademie Mecklenburg-Vorpommern ansiedeln zu wollen. Für Bürgermeister Henry Tesch (CDU) wäre das Untere Schloss der ideale Standort. MV-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) plant ohnehin die Gründung einer landesweiten Tourismusakademie. Wo der Standort sein soll, ist aber noch unklar. Tesch hat Meyer deshalb zu einem Besuch nach Mirow eingeladen. Dort will er dem Minister seine Pläne genauer erläutern. Mirows Bewerbung für die Tourismusakademie habe Meyer wohlwollend zur Kenntnis genommen, so der Bürgermeister.

