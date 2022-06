Fusion Festival in Lärz gestartet Stand: 30.06.2022 16:53 Uhr Das Fusion Festival gilt als eines der größten alternativen Musik- und Theaterveranstaltungen Europas. Bis zum Sonntag werden 75.000 Besucher erwartet. Laut Polizei verlief für viele die Anreise problemlos.

Die Polizei sprach von einer "entspannten und störungsfreien" Anreise mit Bahn und Auto für viele Festivalbesucher. "Sicher hatte es zeitweise mal leichten Stau gegeben, überwiegend floss der Verkehr aber", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend.

Die Besucher erwarten bis zum Sonntag etwa 1.150 Acts auf rund 40 Bühnen auf dem in Lärz bei Rechlin . Auf dem Programm stehen neben Performance- und Theatergruppen auch zahlreiche DJs und Electro-Acts. So werden Künstlern wie Danger Dan, K.I.Z. oder Bonaparte erwartet. Die Eröffnung der neu gestalteten Turmbühne soll am Donnerstagabend erfolgen. Der Start auf diesem zentral gelegenen Floor markiert für viele traditionell den eigentlichen Start des Festivals. Dort wird vor allem Techno gespielt.

Musik und Theater bis Sonntag

In diesem Jahr gibt es nach Aussage der Organisatoren keine besonderen Vorschriften zum Corona-Infektionsschutz. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte mit einer Verordnung vom 5. Mai die 3G-Regel für Veranstaltungen aufgehoben. Auf dem Gelände gibt es eine Polizeiwache und ein kleines Krankenhaus, in dem rund um die Uhr etwa 300 Ärzte und medizinisches Fachpersonal arbeiten. Bis Sonntag geht das Festival an der Müritz, das vom Verein "Kulturkosmos" organisiert wird.

