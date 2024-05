Vor Frau entblößt und Kind angesprochen: Suche nach Mann bei Rostock Stand: 03.05.2024 09:40 Uhr Die Polizei ermittelt zu verschiedenen Vorfällen mit einem Unbekannten im Landkreis Rostock und bittet um Hinweise. Noch ist nicht klar, inwieweit die Fälle in Pastow, Kösterbeck und Laage zusammenhängen.

Ein unbekannter Mann soll in Pastow bei Rostock einen siebenjährigen Jungen am Mittwochmorgen am Handgelenk festgehalten und aufgefordert haben mitzukommen. Der Junge konnte sich laut Polizei losreißen und weglaufen. Der Mann soll mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein und eine Drohne dabei gehabt haben, so ein Sprecher der Polizei.

Exhibitionistische Handlungen in Waldstück

Einen ähnlichen Vorfall hatte es am vergangenen Wochenende gegeben, als eine 40-jährige Spaziergängerin in einem nahegelegenen Waldstück bei Kösterbeck eine Drohne über sich bemerkte. Anschließend begegnete ihr kurz darauf ein Mann, der sich entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Jungen Geld geboten, um mitzukommen

Am Dienstag soll ein Mann in Laage einen Achtjährigen auf dem Schulweg angesprochen und ihm Geld angeboten haben. Der Junge reagierte sofort abweisend und lief davon. Die Beamten ermitteln nun, ob die Fälle zusammenhängen und fahndet nach einem Mann mit folgender Personenbeschreibung:

männliche Person

circa 1,80 Meter Körpergröße

etwa 40 Jahre alt

helle Hautfarbe, kein Bartwuchs

deutsche Aussprache

allgemein dunkel gekleidet, schwarzes Basecap und schwarze Sonnenbrille

Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst (0381 49161616) zu melden.

Information verbreitet sich in Chats

Im Vorfeld der Ermittlungen verbreitete sich die Information, dass der Unbekannte mit einem Transporter unterwegs sei. Das bestätigt die Polizei nicht. Sie warnt davor, falsche Tatsachen zu teilen, da es so zu Rufschädigungen Unbeteiligter kommen könne.

