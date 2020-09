Stand: 19.09.2020 18:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ikareum: Bund könnte Fördergelder geben

Am Umbau der Nikolaikirche in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zum sogenannten Ikareum könnte sich möglicherweise auch der Bund beteiligen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) verschaffte sich am Sonnabend ein Bild von dem Projekt. Grütters machte der Stadt Hoffnung auf Förderung. Der Bund sei dafür da, in der ganzen Bundesrepublik das "Netz geistiger Tankstellen" zu sichern, so Grütters im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Dazu könnte auch das neue Museum für den Flugpionier Otto Lilienthal gehören.

Grütters: Land muss sich zum Museum bekennen

Grütters machte aber auch deutlich, dass für eine Förderung vom Bund noch Hausaufgaben zu erledigen seien. Zum Beispiel müssten aktuelle Planungen eingereicht werden und zudem müsste sich das Land Mecklenburg-Vorpommern auch zu dem Projekt bekennen. Eingeladen nach Anklam wurde Grütters vom Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor.

Prestigeprojekt in Anklam

Der Umbau der im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstörten Nikolaikirche zum Ikareum ist ein Prestigeprojekt in der Hansestadt. Otto Lilienthal gilt als Mitbegründer der Luftfahrt. Es gelang ihm nach heutigem Erkenntnisstand als erstem Menschen, mit einem Hängegleiter wiederholt Flüge durchzuführen und die dafür erforderlichen physikalischen Prinzipien zu erforschen.

Weitere Informationen Forscher hebt mit Lilienthal-Doppeldecker ab Ein Gleiter des Anklamer Flugpioniers Otto Lilienthal hat nach 124 Jahren seine Flugfähigkeit bewiesen. Ein Wissenschaftler des DLR hob mit einem Nachbau in Kalifornien ab. mehr Der tödliche Fehler des Flugpioniers Lilienthal Vor knapp 120 Jahren stürzte der Anklamer Otto Lilienthal mit seinem Gleiter ab und starb kurz darauf. Nun haben Experten des DLR bei Tests mit einem Nachbau die Ursache gefunden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.09.2020 | 18:00 Uhr