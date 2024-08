Hitzerekord 2024 erwartet: DWD warnt vor hohen Temperaturen in MV Stand: 29.08.2024 08:11 Uhr Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor dem möglicherweise heißesten Tag des Jahres. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Zeitraum von 11 bis 19 Uhr vor Hitze.

Heute könnten die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern so hoch steigen wie nie zuvor in diesem Jahr: Bis zu 34 Grad sind möglich, sagt auch NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm. Es könnte sogar der heißeste 29. August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Mecklenburg-Vorpommern werden.

DWD warnt vor gesundheitlichen Problemen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme, die bei Temperaturen in dem erwarteten Bereich auftreten können. Besonders ältere Menschen, Kinder und Kranke seien gefährdet. Ihre Organismen haben größere Schwierigkeiten, auf hohe Temperaturen zu reagieren.

Tipps bei Hitze für Drinnen und Draußen

Alle Menschen sollten in der Hitze laut DWD ausreichend Wasser trinken und sich wenn überhaupt nur mit Kopfbedeckung und leichter Kleidung im Freien aufhalten. Das Gesundheitsministerium rät zudem dazu, auf Alkohol zu verzichten und auf Angehörige und andere Menschen zu achten: Wirkt jemand unruhig, benommen oder verwirrt, sollte man der Person helfen. In Innenräumen kann es - wenn es nicht zu schwül ist - gegen hohe Temperaturen helfen, ein nasses Handtuch über einen Wäscheständer zu hängen. Bei der Verdunstung des aufgesogenen Wassers entsteht Kälte. Mit einem Ventilator kann die Luft zwar nicht gekühlt, aber bewegt werden, wodurch Schweiß auf der Haut schneller verdunstet und den Körper kühlt.

Auch Arbeitgeber in der Pflicht

Der Deutsche Gewerkschaftsbund weist darauf hin, dass in Innenräumen die Temperatur 26 Grad nicht überschreiten sollte. Ab 30 Grad muss der Arbeitgeber für Abkühlung und ausreichend Getränke sorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.08.2024 | 07:30 Uhr