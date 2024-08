Hitzerekord 2024 in MV: In Anklam wurden 34,3 Grad gemessen Stand: 29.08.2024 19:09 Uhr Mensch und Tier haben in Mecklenburg-Vorpommern den heißesten Tag des Jahres 2024 erlebt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte ausdrücklich vor den Risiken zu großer Hitze gewarnt.

In Anklam sind am Donnerstag 34,3 Grad Celsius gemessen worden. Es war der höchste Wert, der in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern registriert wurde, so NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm. Es sei auch der heißeste 29. August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Im ganzen Bundesland wurden meist Temperaturen von über 30 Grad registriert. Selbst an der Küste und auf den Inseln sorgte kein Seewind für Abkühlung, denn der Wind wehte "ablandig" übers Land aufs Meer hinaus. Für den Freitag hingegen sind moderatere Temperaturen und vereinzelte Schauer vorhergesagt.

DWD warnt vor gesundheitlichen Risiken

Der Deutsche Wetterdienst zuvor vor einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme gewarnt, die bei derart hohen Temperaturen auftreten können. Besonders ältere Menschen, Kinder und Kranke seien gefährdet, hieß es. Ihre Organismen haben größere Schwierigkeiten, auf die Hitze angemessen zu reagieren.

Tipps bei Hitze für Drinnen und Draußen

Alle Menschen sollten bei großer Hitze laut DWD ausreichend Wasser trinken und sich nur mit Kopfbedeckung und leichter Kleidung im Freien aufhalten. Das Gesundheitsministerium riet zudem dazu, auf Alkohol zu verzichten und auf Angehörige und andere Menschen zu achten: Wirkt jemand unruhig, benommen oder verwirrt, sollte man der Person helfen. Aber auch für Haus- und Zootiere ist die Hitze eine Belastung.

Selbstgebaute Wasserbomben kommen im Zoo gut an

In unserem NDR MV Live erkundigten wir uns bei Tierpflegerin Chantal Uher, wie es den Tieren im Schweriner Zoo bei der Hitze erging. Während des Gesprächs lockte sie einige Braunbären mit Paprikas zur Abkühlung in deren Wasserbecken. Und sie erzählte von beliebten Wasserbomben: "Wir bauen für die verschiedensten Tiere Wasserbomben. Obst, Fisch, Fleisch oder Blut werden mit Wasser eingefroren und dann gibt es quasi Eis zum Fressen."

Schweine vertragen starke Sonneneinstrahlung auch nicht besonders gut - die Tierpfleger reiben ihnen den Rücken mit Sonnencreme ein. Und was machen die Pfleger, um im Gehege selbst einen kühlen Kopf zu bewahren? "Am liebsten würden wir uns mit den Tieren in ihr Becken stürzen. Aber zum Glück ist nach Feierabend für uns ja der Schweriner See gleich um die Ecke."

