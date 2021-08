Hanse Sail 2021 in Rostock: Erstmals "Folkemøde" im IGA-Park Stand: 07.08.2021 09:59 Uhr Bei der Hanse Sail in Rostock wird an diesem Wochenende erstmals zum Stadtfest "Folkemøde" eingeladen. Dabei sollen Bürger, Verwaltung und Stadtpolitik aufeinander treffen können. Die Idee dazu hat der dänische Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) aus seiner Heimat mitgebracht.

In Dänemark zieht das "Folkemøde" jährlich Tausende an. "Mit dem Stadt- und Familienfest im IGA-Park bringen wir die Menschen unserer Stadt und die, die Entscheidungen treffen, näher zusammen und ermöglichen einen Austausch auf Augenhöhe", so Madsen. In insgesamt zwölf Pagoden an der Uferpromenade stehen unterschiedliche Informationsangebote zur Verfügung.

Bürger können Ideen vorstellen

Aussteller wollen mit den Besuchern zum Thema "Gemeinsam glücklich leben - Rostock 2030" ins Gespräch kommen. Zukünftig soll sich die "Folkemøde" zu einem jährlich wiederkehrenden Festival entwickeln. Alle Besucher sind eingeladen, ihre Ideen, Wünsche vorzustellen und über Themen wie Demokratie, Gesellschaft, Zukunft und Klima ins Gespräch zu kommen. Derweil gehen die Ausfahrten mit den Traditionssegelrn weiter. Sie hatten sich schon am Freitag großer Beliebtheit erfreut. Auch an Land werden wieder viele Besucher erwartet.

Maximal 15.000 Menschen auf Hauptgelände

Die Corona-Pandemie zwingt die Veranstalter zu einigen Eingriffen in das jahrelang erfolgreiche Sail-Programm. So ist die Haedgehalbinsel als Veranstaltungszentrum im Stadthafen von einem Zaun umgeben. Das 60.000 Quadratmeter große Gelände darf von maximal 15.000 Personen betreten werden, die sich zudem an die sogenannten 3G-Regeln "geimpft, getestet, genesen" halten müssen. An fünf Eingängen erfolgen Kontrollen. In Warnemünde und im Stadthafen hat das Rostocker Impfzentrum mobile Impfstationen aufgebaut.

