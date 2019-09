Stand: 20.09.2019 08:43 Uhr

Güstrow: 79-Jährige in eigenem Haus getötet

In einem Einfamilienhaus in Güstrow (Landkreis Rostock) ist am Donnerstagabend eine 79-jährige Frau offenbar erschlagen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wurde die Frau mit schweren Kopfverletzungen in ihrem Wohnhaus gefunden. Ihr Ehemann verständigte sofort Polizei und Rettungsdienst. Doch für die Rentnerin kam jede Hilfe zu spät - sie verstarb kurz nach der Tat.

Verdächtiger festgenommen

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV wurde kurz nach dem Verbrechen ein dringend Tatverdächtiger festgenommen. Nach bisher unbestätigten Informationen soll der Mann in das Haus der Seniorin eingedrungen sein und sie mit einem Gegenstand niedergeschlagen haben.

Mutmaßlicher Täter in Polizeigewahrsam

Offenbar haben Täter und Opfer sich gekannt. Staatsanwaltschaft, Mordkommission und Gerichtsmedizin kamen zum Einsatz. Die Spurensicherung dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Der mutmaßliche Täter befindet sich im Polizeigewahrsam in Rostock. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei nicht nennen, da die Ermittlungen erst am Anfang stehen.

