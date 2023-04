Grüner Wasserstoff: Produktion im Rostocker Seehafen geplant Stand: 19.04.2023 07:17 Uhr Der Rostocker Seehafen baut seine Rolle bei den erneuerbaren Energien aus. Zwei Firmen starten nach NDR Informationen eine Kooperation, um die Produktion von grünem Wasserstoff voranzutreiben.

Grüne Energie aus Rostock: Der norwegische Düngemittel-Hersteller Yara als Weltmarkführer im Ammoniakhandel und der Leipziger Gaskonzern VNG wollen diese Idee in der Hansestadt umsetzen. Und das soll so funktionieren: Yara liefert die giftige Chemikalie per Schiff in den Seehafen Rostock. Dort soll das Gas mit einem sogenannten Ammoniak-Cracker wieder in seine Bestandteile zerlegt werden - in Stickstoff und den Energieträger Wasserstoff. Diesen wollen die Leipziger dann ihren Kunden verkaufen.

Pläne werden am Montag verkündet

Eine ähnliche Kooperation hat das Unternehmen bereits mit einem französischen Partner angekündigt. In Rostock könnte die erste Anlage dieser Art in Deutschland entstehen. Am Montag wollen die beiden Unternehmen ihre Pläne offiziell verkünden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.04.2023 | 07:30 Uhr