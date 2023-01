Hafen Rostock 2022 erneut mit hohem Güterumschlag Stand: 13.01.2023 13:15 Uhr Der Seehafen Rostock hat 2022 trotz des Krieges in der Ukraine und der Energie-Krise eines seiner besten Jahresergebnisse erzielt.

Wie auf dem Jahresempfang des Hafens am Freitag bekanntgegeben wurde, gingen 2022 insgesamt 30,5 Millionen Tonnen Güter über die Kaikanten in Rostock - genau soviel wie im Jahr zuvor. Unter anderem wurde vier Prozent mehr Schüttgut, zum Beispiel Getreide, verladen. Der Anstieg bei Flüssiggütern betrug zehn Prozent. Hier wirkten sich vor allem steigende Kraftstoff-und Rohöloimporte aus, um eine von Russland unabhängige Versorgung der PCK-Raffenerie in Schwedt zu ermöglichen.

Mehr Fähr-Passagiere, weniger Kreuzfahrtschiffe

Zuwächse gab es auch im Fährverkehr nach Skandinavien. Hier stieg laut der Geschäftsführung des Hafens die Zahl der Passagiere gegenüber 2021 um 800.000 auf 2,5 Millionen. Allerdings seien wegen des Krieges in der Ukraine, so hieß es, die Zahlen in der Kreuzschifffahrt noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. 139 Kreuzfahrtschiffe liefen Rostock 2022 an. Für dieses Jahr werden rund 200 Anläufe erwartet.

