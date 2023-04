Grüne MV wollen "Rückkehr des Staates" aufs Land Stand: 22.04.2023 14:00 Uhr Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern stimmen sich heute bei ihrem Parteitag in Grimmen auf die Kommunalwahl 2024 ein.

Die rund 130 Delegierten haben erste Leitlinien für ein Kommunalwahl-Programm verabschiedet. Die Partei spricht sich für eine bessere Mobilität im ländlichen Raum aus, sie will mehr Digitalisierung erreichen und schlägt lokale Klimamanager vor. Jahrelange habe die Politik die ländlichen Räume vernachlässigt, so die Grünen. Sie machen dafür vor allem die SPD-geführten Landesregierungen der vergangenen 25 Jahre verantwortlich. Resignation und Schrumpf-Strategien hätten das Handeln bestimmt, stillgelegte Bahnstrecken, geschlossene Schulen, geschlossene Amtsgerichte und übergroße Landkreise seien die Folge. "Diese Politik der Konkursverwaltung ist offensichtlich gescheitert", heißt es in dem Antrag zum Parteitag.

Grüne: Mehr Busse, mehr Polizei, mehr Dialog vor Ort

Die Grünen wollen Aufbruch und bessere Angebote entgegensetzen. Mehr Bus- und Bahnlinien sowie Expressbusse sollen das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs ergänzen, bessere Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche soll es geben. Auch wollen die Grünen eine "Rückkehr des Staates". Vorgeschlagen werden die Rücknahme der Gerichtsreform, eine bessere Erreichbarkeit der Polizei sowie Dorfdialoge und Zukunftsbeiräte.

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang verteidigte vor den Delegierten die Ukraine-Hilfen der Ampel-Koalition, sie warnte davor, nach dem russischen Angriff Täter und Opfer zu vertauschen. Opfer sei die Ukraine, die Menschen dort wollten Freiheit. Bündnis90/Die Grünen ist mit fünf Abgeordneten im Schweriner Landtag vertreten und zählt in Mecklenburg-Vorpommern rund 1.260 Mitglieder. Vorstandswahlen stehen bei dem Parteitag nicht an.

