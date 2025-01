Glatteisgefahr in MV: Ab dem Nachmittag droht gefrierender Regen Stand: 05.01.2025 07:14 Uhr Schnee, Regen und Gefahr von Glatteis: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer brisanten Wetterlage ab Sonntagnachmittag.

Nachdem der Wintereinbruch in Mecklenburg-Vorpommern seit Freitag für viele Glätteunfälle gesorgt hat, wird es zu Beginn der Woche zwar milder. Allerdings könnte die Warmfront aus Richtung der Britischen Inseln zunächst für spiegelglatte Straßen und Gehwege im Land sorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Glättewarnung für den Norden herausgegeben.

Tief Bernd bringt Feuchtigkeit und Wärme

Das Atlantik-Tief Bernd erfasse uns am Sonntagnachmittag, sagt Meteorologe Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio Hiddensee. "Heute lockert die Bewölkung höchstens vorübergehend ein wenig auf, im Laufe des Nachmittags setzt von der Elbe her Schneefall ein, der sich bis zum Abend nach Vorpommern ausbreitet. Zugleich geht er im Südwesten Mecklenburgs in Regen über." Da die Böden teilweise gefroren sind, droht Blitzeis.

Ob per Auto, Fahrrad oder zu Fuß: Vorsicht ist geboten

Christof Tietgen vom ADAC weist angesichts der letzten Häufung von Glätteunfällen darauf hin, dass "eine angemessene Fahrweise und angemessene Geschwindigkeit auf den Autobahnen und den Nebenstrecken wichtig sind, um wirklich sicher ans Ziel zu kommen." Wer in einen Stau kommt, sollte unbedingt ausreichend Platz für die Rettungsgasse lassen. Zudem sollen Urlauber, die aus dem Land abreisen, nach Möglichkeit der Blitzeis-Phase zuvorkommen oder später losfahren. Aber auch Fußgänger und Fahrradfahrer sollten am Nachmittag besondere Vorsicht walten lassen, sagt DWD-Meteorologin Tanja Egerer.

Situation entspannt sich in der Nacht wieder

Das Intermezzo mit Schnee und Glatteis werde aber nicht lange andauern, so Stefan Kreibohm. Im Laufe der Nacht zu Montag sollte sich die Lage wieder beruhigen. Die Frühtemperaturen werden zum Wochenstart voraussichtlich bei 3 Grad in Vorpommern und 6 Grad in Westmecklenburg liegen. Der Montag bleibt dann deutlich zu warm für die Jahreszeit, mit Temperaturen um 8 bis 10 Grad. In Westmecklenburg können örtlich bis zu 11 erreicht werden.

