Rückreisewelle: Auf den Straßen im Land könnte es voll werden Stand: 04.01.2025 12:23 Uhr Über Weihnachten und Silvester haben viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht. Der ADAC rechnet daher an diesem Wochenende mit erhöhtem Abreiseverkehr.

Nach ersten Schätzungen des Landestourismusverbands verbrachten etwa 350.000 Gäste Weihnachten und Silvester hier im Land. Spätestens an diesem Wochenende fahren die meisten Gäste wieder nach Hause. Der Rückreiseverkehr würde am Samstagnachmittag zunehmen, sagt Christoph Tietgen vom ADAC. Besonders auf den Autobahnen 19, 20 und 24 Richtung Berlin könnte es heute noch richtig voll werden. "Dann sind da auch noch die Straßen von den Urlaubsinseln Rügen und Usedom, die sind auch stark belastet. Es wird zwar nicht ganz so schlimm wie im Sommer, aber besonders am Samstagnachmittag sind die Autobahnen voll."

Winterwetter erschwert die Abreise

Christoph Tietgen weist aktuell auf das Winterwetter mit Schnee und Glättegefahr hin. Über 100 Glätteunfälle hat es seit Freitagnachmittag im ganzen Land gegeben. "Eine angemessene Fahrweise und angemessene Geschwindigkeit auf den Autobahnen und den Nebenstrecken sind wichtig, um wirklich sicher ans Ziel zu kommen." Wer in einen Stau kommt sollte unbedingt ausreichend Platz für die Rettungsgasse lassen. Das hat am Freitag in der Region Neubrandenburg bei spiegelglatten Straßen gut geklappt. Die Polizei bedankte sich in einer Mitteilung am Samstagmorgen bei alle besonnenen Verkehrsteilnehmern.

Nicht mit der größten Welle losfahren

Wer die Zeit hat - der solle nicht am Tage losfahren, so ADAC-Sprecher. "Wenn ich den Stau umfahren oder gut durchkommen möchte, dann sollte ich möglichst früh, oder eher spät am Tag auf die Autobahn starten, da ist die Chance am besten, flüssig durchzukommen." Einen Nachteil hat dies aber: Es ist dunkel.

Züge Richtung Berlin und Hamburg stark gebucht

Der Umstieg auf die Bahn ist nicht für alle Reisenden eine gute Option. Laut elektronischer Fahrplanauskunft sind die Intercity-Züge und Regionalexpresse über Schwerin in Richtung Hamburg derzeit besonders stark gebucht. Gleiches gilt für die Bahnen von Stralsund über Greifswald, Pasewalk nach Berlin. Für Bahnreisende lohnt der gelegentliche Blick in die Fahrplanauskünfte, da dort recht genau erfasst ist, wie stark die Züge schon belegt sind.

