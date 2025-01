Straßenglätte sorgt für zahlreiche Unfälle in MV Stand: 03.01.2025 18:29 Uhr Straßenglätte hat am Freitag seit dem Nachmittag in Mecklenburg-Vorpommern für zahlreiche Unfälle gesorgt. Nach Angaben der Polizei waren viele Fahrer trotz der schlechten Witterung zu schnell unterwegs.

Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben am Nachmittag und Abend in Mecklenburg-Vorpommern zu vielen Glätteunfällen geführt. Häufig war laut Polizei eine zu hohe Geschwindigkeit der Grund. Größtenteils blieb es bei Blechschäden. Bei Dalberg in Nordwestmecklenburg kam ein Autofahrer von der Landesstraße ab und wurde schwer verletzt.

Bus rutscht in Straßengraben

In Rostock-Diedrichshagen rutschte ein Linienbus in den Straßengraben. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In der Rostocker Innenstadt schob ein Bus bei einem Auffahrunfall zwei Autos ineinander. Auf der B103 waren bei Kritzkow drei Fahrzeuge an einem Auffahrunfall beteiligt. Insgesamt acht Insassen wurden bei diesen Unfällen leicht verletzt, darunter zwei Kinder.

Region Neubrandenburg: 30 Unfälle in zwei Stunden

In der Region Neubrandenburg zählte die Polizei innerhalb von zwei Stunden mehr als 30 Unfälle. Teilweise kamen Polizei und Rettungsdienst wegen der Glätte nicht zu den Unfallorten, hieß es. Auch rund um Stralsund, Wismar, Schwerin und Ludwigslust gab es mehrere Unfälle mit Blechschäden.

