Stand: 21.04.2023 09:55 Uhr Ganzlin: Toter in Schweinemastanlage entdeckt

In einer Schweinemastanlage in Ganzlin (Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagnachmittag ein Toter entdeckt worden. Laut Polizei wurde die Leiche eines 62-jährigen Lkw-Fahrers von einem Mitarbeiter der Mastanlage in einem Futtertrichter gefunden. Die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, seien noch unklar. Es sei lediglich bekannt, dass der 62-Jährige zuvor eine Ladung Futtermittel in den Trichter habe kippen wollen. Der Leichnam soll mehrere Verletzungen aufweisen, eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache sei angeordnet worden.

