Stand: 26.04.2023 18:02 Uhr Freispruch nach Attacke auf Jobcenter-Mitarbeiter in Teterow

Im Fall des Angriffs auf zwei Mitarbeiter des Jobcenters Teterow (Landkreis Rostock) im Oktober 2022 hat das Landgericht Rostock das Urteil gesprochen. Der Richter befand den Angeklagten für nicht schuldfähig und sprach in frei. Der Tatbestand der schweren Körperverletzung sei zwar erfüllt, allerdings sei der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht einsichts- und steuerungsfähig gewesen, weil er vermindert intelligent sei und zudem an paranoider Schizophrenie leide. Da er allerdings weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Dafür hatten zuvor sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung plädiert. Der Angeklagte hatte im Wahn zwei Mitarbeiter des Jobcenters in Teterow mit einer Eisenstange und einem Stuhl attackiert und verletzt. Eine Mitarbeiterin erlitt unter anderem mehrere Platzwunden.

