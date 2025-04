Klenow-Tor: Fernwärme im Einkaufszentrum wieder angestellt Stand: 15.04.2025 12:37 Uhr Das Zittern hat ein Ende: Die Mieter im Einkaufs- und Versorgungszentrum Klenow Tor im Rostocker Stadtteil Groß Klein haben wieder Fernwärme. Die Stadt übernimmt für die nächsten drei Monate die Zahlungen an die Stadtwerke Rostock.

Um das Klenow-Tor in Rostock hat es in den vergangenen Wochen viel Aufregung gegeben. Das Einkaufszentrum im Rostocker Stadtteil Groß Klein beherbergt verschiedene kleinere Geschäfte, Arztpraxen, aber auch Ämter der Stadt Rostock. Doch der Eigentümer hatte über Monate die Rechnungen für die Fernwärme nicht bezahlt. Ende März hatten die Stadtwerke Rostock die Fernwärme abgeschaltet, die Heizungen blieben kalt. Die Mieter mussten umdisponieren. In den Arztpraxen wurden Heizlüfter aufgestellt und die Termine des Ortsamtes wurden in andere Ämter verlegt. Nun hat die Stadt Rostock aber eine kurzfristige Lösung gefunden und die Heizungen sollen bald wieder laufen.

Neue Mieternotgemeinschaft soll rechtzeitige Zahlungen sicherstellen

Die Stadtverwaltung, die selbst Mieter im Klenow-Tor ist, hat entschieden, für die nächsten drei Monate die Fernwärmerechnung für das Klenow-Tor zu bezahlen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Geschäfte öffnen können, die Arztpraxen ihre Patienten versorgen und natürlich auch die Ämter der Stadt weiterarbeiten können. Sven Schwuchow, Sprecher der Mieterinitiative, sagte, dass die Mieter sehr froh über das Engagement der Stadt seien.

Die Stadt möchte mit den Mietern zusammen eine sogenannte Notgemeinschaft gründen, die dann selbstständig die Abschlagszahlungen an die Stadtwerke Rostock entrichtet. Das heißt, die Mieter, die ja eh für die Fernwärme bezahlen, müssen dann nicht mehr den Umweg über den Eigentümer des Klenow-Tors gehen und haben selbst in der Hand, dass die Zahlungen rechtzeitig bei den Stadtwerken eingehen. Und um diese Zeit bis zur Gründung der Mietergesellschaft zu überbrücken, springt zunächst die Stadt Rostock ein.

