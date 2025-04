Stand: 17.04.2025 14:59 Uhr Rostock: Ortsamt im Klenow Tor öffnet wieder

Am Dienstag nach Ostern nimmt das Ortsamt im Klenow Tor in Rostock Groß Klein den Betrieb wieder auf. Darüber informiert das Stadtamt. Bereits gebuchte Termine finden bis einschließlich 2. Mai trotzdem im Ortsamt in Lütten Klein statt. Dorthin waren sie zuvor umgebucht worden. Die Stadtwerke Rostock hatten Ende März im Gebäudekomplex Klenow Tor die Fernwärme abgestellt, da der Eigentümer offene Rechnungen nicht beglichen haben soll. Die Stadt Rostock übernimmt jetzt für die kommenden drei Monate die Zahlungen an die Stadtwerke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock